Расследования

Важному свидетелю выплатили миллион за помощь в раскрытии убийства студента-иностранца в Волгограде

Расследования 20.10.2020 13:09
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20.10.2020 13:09


Пожелал остаться анонимным важный свидетель, указавший личность разыскиваемого в Волгограде убийцы 17-летнего Тимура Гаврилова из Азербайджана. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по Волгоградской области, этому человеку выплачено объявленное губернатором вознаграждение - один миллион рублей.
Денежными премиями также отмечены сотрудники уголовного розыска и следственных подразделений СКР, занимавшихся раскрытием и расследованием этого преступления.
Напомним, резонансное преступление было совершено в ночь с 12 на 13 июня текущего года на улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе Волгограда. Тело 17-летнего гражданина Азербайджана, студента-первокурсника медуниверситета Тимура Гаврилова с множественными ножевыми ранениями обнаружили прохожие. Подозреваемый в убийстве Виталий Васильев был задержан в Смоленске 20 июня, спустя сутки после объявления в федеральный  розыск. Васильеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "л" ч.2 ст.105 УК РФ – "Убийство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы". Санкция данной статьи предусматривает от 8 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы.
Также он обвиняется по ч.1 ст.223 УК РФ (незаконная переделка огнестрельного оружия), ч.2 ст.222 УК РФ (незаконные хранение и перевозка оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору).
В СУ СКР отметили, что неоценимую помощь в раскрытии этого зверского преступления оказал местный житель. 19 июня текущего года он позвонил в отделение дежурных следователей СУ СКР по Волгоградской и сообщил, что располагает сведениями о человеке, изображенном на снимках и видеозаписях, распространенных органом следствия на своем официальном сайте и в масс-медиа. При проверке полученной информации в тот же день сотрудникам СКР во взаимодействии с оперативными службами удалось установить личность злоумышленника, а спустя сутки задержать его в городе Смоленске.

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