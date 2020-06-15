Убийцу студента в Волгограде ищут по видео с камер в переходе

Расследования 15.06.2020 18:46
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15.06.2020 18:46
На кадрах с камер наружного наблюдения в подземном переходе у Ворошиловского торгового центра хорошо виден бегущий мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по региону, это и есть напавший на несовершеннолетнего студента Тимура Гаврилова.
Правоохранители обращаются ко всем, кто располагает значимой для следствия информацией, с просьбой сообщить её по телефону доверия ГУ МВД России по Волгоградской области: (8442) 30-44-44 или в отделение дежурных следователей Следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области по телефонам 8 (937) 724-26-46, 8 (937) 729-87-98, (8442) 30-20-20. Звонки принимаются круглосуточно. Конфиденциальность гарантируется.
Ранее губернатором Андреем Бочаровым было принято решение о выделении 1 миллиона рублей для вознаграждения за помощь в раскрытии резонансного преступления.
Гражданин Азербайджана, первокурсник Волгоградского медуниверситета Тимур Гаврилов был жестоко убит в ночь с 12 на 13 июня у здания №30 на улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе Волгограда. 17-летний молодой человек получил около 20 ножевых ранений от рук неизвестного убийцы. Сегодня тело Тимура отправили на родину, к матери. Он был ее единственным сыном.
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