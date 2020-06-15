Миллион рублей дадут за помощь в раскрытии убийства иностранного студента в Волгограде











Решение о выделении средств для вознаграждения за помощь в раскрытии убийства несовершеннолетнего иностранного студента Волгоградского государственного медуниверситета сегодня принял губернатор Андрей Бочаров. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, награда составит миллион рублей.

Резонансное убийство губернатор обсудил сегодня с главой СУ СКР по Волгоградской области Василием Семеновым и начальником ГУ МВД России по региону Александром Кравченко.

Напомним, что в ночь с 12 на 13 июня в Ворошиловском районе Волгограда было обнаружено тело несовершеннолетнего учащегося первого курса ВолгГМУ Тимура Гаврилова, гражданина Республики Азербайджан. По данным следствия, 12 июня молодой человек находился в гостях у своего приятеля в Центральном районе Волгограда, откуда поздно ночью пешком отправился домой - в общежитие учебного заведения на улице Козловской. По пути следования на молодого парня напал неизвестный и нанес ему ножом множество ударов в различные части тела. Ранения оказались смертельными. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия.По факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время Следственное управление Следственного Комитета России по Волгоградской области во взаимодействии с сотрудниками полиции проводит оперативно-розыскные и следственные мероприятия. Приметы преступника установлены.





На фото: предполагаемый убийца студента

В ГУ МВД России по региону уточнили, что убийство было совершено ночью 13 июня у дома по №30 по ул. Рабоче-Крестьянской Ворошиловского района. Неизвестный нанес 17-летнему студенту множественные ножевые ранения, от которых молодой человек скончался.

Приметы преступника: мужчина, на вид 25 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения. Был одет: спортивная кофта с капюшоном, бриджи, кроссовки светлого цвета со светоотражающим элементом, на голове кепка с козырьком, на лице защитная маска. Раскрытие преступления взято под личный контроль руководством региональных СУ СК и ГУ МВД. Телефоны: - оперативный сотрудник уголовного розыска - 89176428898, - телефон доверия ГУ МВД России по Волгоградской области (8442) 30-44-44. Информацию, которая может быть полезной при раскрытии этого преступления, можно сообщать и по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Волгоградской области: (8442) 30-44-44 или в отделение дежурных следователей Следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области по телефонам 8 (937) 724-26-46, 8 (937) 729-87-98, (8442) 30-20-20.