Здравоохранение

Хроники пандемии: в Волгоградской области еще две смерти

Здравоохранение 17.10.2020 12:34
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17.10.2020 12:34

Еще 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Волгоградской области. Такие данные за прошедшие сутки приводит федеральный портал стопкоронавирус.рф. Как передает ИА "Высота 102", также сообщается о двух умерших. Таким образом, с начала пандемии коронавирус унес  в регионе жизни 174 человек.

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