Житель Урюпинска сжег машину бывшего партнера по бизнесу





Полицейские задержали 37-летнего безработного жителя Урюпинского района по подозрению в умышленном поджоге автомобиля. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, машина, припаркованная возле одного из домовладений по ул. Калинина, сгорела 6 октября. О происшествии сообщили соседи 34-летнего владельца автотранспорта. Машина сгорела полностью, ущерб составил 100 тысяч рублей.





Было установлено, что причиной возгорания стал умышленный поджог – на лобовом стекле сгоревшего автомобиля были обнаружены следы легковоспламеняющейся жидкости. Полицейские установили и задержали подозреваемого. Он сознался в содеянном. По его словам, ранее у него с потерпевшим был конфликт по поводу ведения совместного бизнеса. Желая отомстить бывшему коллеге, он принес к его дому канистру с бензином, облил лобовое стекло и поджег.

В отношении задержанного избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. За умышленное уничтожение или повреждение имущества ему грозит до 5 лет лишения свободы.



