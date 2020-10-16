Расследования

Житель Урюпинска сжег машину бывшего партнера по бизнесу

Расследования 16.10.2020 14:18
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16.10.2020 14:18


Полицейские задержали 37-летнего безработного жителя Урюпинского района по подозрению в умышленном поджоге автомобиля. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, машина, припаркованная возле одного из домовладений по ул. Калинина, сгорела 6 октября. О происшествии сообщили соседи 34-летнего владельца автотранспорта. Машина сгорела полностью, ущерб составил 100 тысяч рублей.

Было установлено, что причиной возгорания стал умышленный поджог – на лобовом стекле сгоревшего автомобиля были обнаружены следы легковоспламеняющейся жидкости. Полицейские установили и задержали подозреваемого. Он сознался в содеянном. По его словам, ранее у него с потерпевшим был конфликт по поводу ведения совместного бизнеса. Желая отомстить бывшему коллеге, он принес к его дому канистру с бензином, облил лобовое стекло и поджег.
В отношении задержанного избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. За умышленное уничтожение или повреждение имущества ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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