Больницу имени Фишера в Волжском переоборудуют в «ковидный» госпиталь

Здравоохранение 15.10.2020 16:17
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15.10.2020 16:17
С 19 октября в клиническую больницу имени Фишера, расположенную в Волжском, начнется госпитализация пациентов с COVID-19. Как сообщил ИА «Высота 102» главный врач учреждения Роман Морозов, перед руководством больницы подставлена задача в кратчайшие сроки оборудовать 500 инфекционных коек.
По словам главврача больницы, госпиталь будет укомплектован всем необходимым для оказания своевременной и качественной медицинской помощи: пятьюдесятью аппаратами ИВЛ, обеспечивающими соответствующее количество реанимационных коек, средствами индивидуальной защиты для медперсонала.
«Пандемия, к сожалению, вынуждает временно прекратить госпитализацию нековидных пациентов. В стационаре не останется ни одного отделения, занимающегося какими-либо другими проблемами. С 19 октября сюда будут доставляться только инфекционные пациенты с различными сопутствующими заболеваниями. Мы активизировали все силы и средства, чтобы в кратчайшие сроки организовать работу инфекционного госпиталя. Это непростая задача, но мы постараемся справиться», - прокомментировал Роман Морозов.
Говоря о судьбе волжан, находящихся сейчас на лечении в больнице, Роман Морозов пояснил, что все пациенты, находящиеся в стационаре больницы, будут выписаны или переведены в другие медицинские учреждения. Продолжат работать в штатном режиме и две поликлиники: одна - на территории больничного комплекса, другая – в поселке Краснооктябрьский на улице Луганской.
«На одного врача сегодня приходится до 100 вызовов в сутки при норме 12. Поэтому обслуживающие вызовы врачи работают до 22 часов. Также увеличено количество часов работы терапевтов на участках, чтобы успеть принять как можно больше пациентов. Коллектив поликлиник работает практически круглосуточно – на износ», - прокомментировал Роман Морозов.
В этих тяжелых условиях продолжает работу женская консультация. Здесь установлены санитайзеры, средства дезинфекции воздуха, соблюдается необходимая дистанция, проводится термометрия, будущие мамы и медицинский персонал используют средства индивидуальной защиты. Отметим, что модернизацию, которая активно проводится здесь последнее время, высоко оценил недавно посетивший больницу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, назвав консультацию пилотным образцом для обновления всей сети профильных медучреждений. Продолжает работу и программа предгравидарной подготовки, способная помочь парам, у которых возникают те или иные трудности при зачатии ребенка. Здесь будущие родители смогут пройти необходимые медицинские осмотры, а также получить помощь психолога.
«Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, мы продолжаем работы по модернизации и обновлению: завершаем благоустройство территории вокруг поликлиники, полностью подготовили вертолетную площадку. В планах - привести в надлежащий вид территорию всей больницы, а также провести масштабный ремонт в здании стационара. В настоящее время готовим проектно-сметную документацию на проведение ремонтных работ в 7-ми и 9-этажных зданиях, которые включают в себя операционные блоки, функциональную диагностику и многие другие отделения. Постараемся на следующий год максимально приблизиться к процессу ремонтных работ. Надеемся, что в ближайшее время коронавирус отступит и даст возможность больнице имени Фишера продолжить обновление и модернизацию, позволяющие оказывать доступную и качественную медицинскую помощь населению Волжского и всего региона», - отметил главврач больницы имени Фишера Роман Морозов.
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