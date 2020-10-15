Вылетел навстречу смерти: на мосту через Волжскую ГЭС погиб водитель «Волги» (ВИДЕО)

Происшествия 15.10.2020 15:37
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15.10.2020 15:37
Смертельное ДТП случилось сегодня на мосту через Волжскую ГЭС. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, водитель «Волги», следуя со стороны Волжского, на плотине ГЭС выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате «Волга» поочередно врезалась в "Ладу Калину", в микроавтобус "Мерседес Бенц" и "Лифан", которые следовали во встречном направлении. Все закончилось лобовым столкновением с "Сузуки Лиана". В результате ДТП водитель «Волги» скончался на месте, водитель «Сузуки» доставлен в больницу.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
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