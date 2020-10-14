Двойной удар: четверо пострадали в ДТП с двумя машинами и столбом в Волгограде

Происшествия 14.10.2020 11:02
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14.10.2020 11:02
Четыре человека пострадали в дорожной аварии в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, накануне в 400 метрах от дома №223 на улице Лазоревой 34-летний водитель "Сузуки Лиана" при перестроении не справился с управлением и совершил наезд на световую опору. От удара автомашину отбросило на автомобиль "Киа Рио", под управлением 40-летнего жителя Челябинской области. В результате ДТП водитель автомашины "Сузуки Лиана", его 38-летняя пассажирка, 33-летний пассажир и 34-летний пассажир автомашины "Киа Рио" госпитализированы.
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