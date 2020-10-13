Застройщика ЖК «Адмиралтейский» и ЖК «Династия» в Волгограде отдали под суд

Расследования 13.10.2020 17:34
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13.10.2020 17:34
Направлено в суд уголовное дело в отношении застройщика ЖК "Адмиралтейский" и ЖК "Династия". Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, прокуратура Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего владельца организаций-застройщиков двух ЖК, возводимых с привлечением денежных средств граждан – участников долевого строительства. Он обвиняется по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия и причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан), ч. 3 ст. 33. ч. 2 ст. 201 УК РФ (организация злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия и причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан).
По версии следствия, обвиняемый, являясь директором и соучредителем ООО "Строй-Сити", выступая застройщиком ЖК "Адмиралтейский", потратил часть привлеченных на строительство денег на иные нужды. В частности, он предоставил займ на сумму 16,6 млн рублей одной из организаций, а также оплатил 8,3 млн рублей в счет погашения долга фирмы-застройщика другого жилого дома. Кроме того, обвиняемый перечислил пяти недобросовестным подрядчикам в качестве аванса за невыполненные работы более 8 млн рублей, также в нарушение условий договора подряда он перечислил авансовые платежи ОАО "ЗЖБиК" на сумму 748 млн рублей.
При возведении ЖК "Династия" фигурант уголовного дела, являясь учредителем ООО "Стройснаб", дал указание директору организации о перечислении в нарушение условий договора подряда свыше 689,9 млн рублей в адрес ОАО "ЗЖБиК". В результате были нарушены сроки возведения указанных многоквартирных домов.
Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г. Волгограду. Вину в инкриминируемых деяниях фигурант уголовного дела признает частично. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд Волгограда.
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