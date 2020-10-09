Свыше 1,5 тыс медработников заразились COVID-19 в Волгоградской области





Заразились коронавирусом в Волгоградской области более 1,5 тысячи медицинских работников. Такие данные, как сообщает ИА "Высота 102", озвучил сегодня заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. По его словам, COVID-19 выявлен у 453 врачей, 826 медицинских работников среднего звена, у 266 медсестер и 21 водителя скорой помощи. COVID-19 диагностирован и у 26 соцработников.

На сегодняшний день завершили лечение от коронавируса 1200 медиков, остальные все еще борются с вирусом. Главный санитарный врач региона Ольга Зубарева уточнила, что в общем количестве заболевших коронавирусом в Волгоградской области медицинский персонал составляет 9,8%.

Руководство облздрава и территориального управления Роспотребнадзора называют сегодняшнюю ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Волгоградской области напряженной и неспокойной. В ковидных стационарах Волгоградской области число свободных коек за три дня сократилось с 19 до 13 %. Пока остаются свободными 688 койко-мест.



