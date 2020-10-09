Здравоохранение

Свыше 1,5 тыс медработников заразились COVID-19 в Волгоградской области

Здравоохранение 09.10.2020 12:40
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09.10.2020 12:40


Заразились коронавирусом в Волгоградской области более 1,5 тысячи медицинских работников. Такие данные, как сообщает ИА "Высота 102", озвучил сегодня заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. По его словам, COVID-19  выявлен у 453 врачей, 826 медицинских работников среднего звена, у 266 медсестер и 21 водителя скорой помощи. COVID-19 диагностирован и у 26 соцработников.
На сегодняшний день завершили лечение от коронавируса 1200 медиков, остальные все еще борются с вирусом. Главный санитарный врач региона Ольга Зубарева уточнила, что в общем количестве заболевших коронавирусом в Волгоградской области медицинский персонал составляет 9,8%.
Руководство облздрава и территориального управления Роспотребнадзора называют сегодняшнюю ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Волгоградской области напряженной и неспокойной. В ковидных стационарах Волгоградской области число свободных коек за три дня сократилось с 19 до 13 %. Пока остаются свободными 688 койко-мест.

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