Расследования

Подследственного экс-руководителя отдела СУ СКР по Волгоградской области оставили под стражей

Расследования 09.10.2020 10:53
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09.10.2020 10:53


Находящийся под следствием бывший руководитель Следственного отдела по Краснооктябрьскому району Волгограда Абакар Абдуллаев останется под стражей еще как минимум до 9 декабря, сообщает ИА «Высота 102». То, что решение о продлении меры пресечения вынесено судом на заседании 6 октября, подтвердила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. Под стражей остаются и другие фигуранты скандального дела.
Напомним, Абакар Абдуллаев обвиняется  в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст. 163 УК РФ, п.п. «а,в,ж,з» ч.2  ст. 126 УК РФ. 
Ранее в СУ СКР по региону давали информацию, что во взаимодействии с оперативными службами регионального УФСБ России была установлена причастность следователя к вымогательству, совершенному группой лиц по предварительному сговору. Сейчас следственные органы воздерживаются от комментариев.
По имеющимся данным, свою причастность к инкриминируемым преступлениям проходящий по делу о вымогательстве и похищении человека, совершенных группой лиц, капитан юстиции Абдуллаев отрицает.

На фото из архива volgograd.sledcom.ru: экс-руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев, Абакар Адуллаев и первый заместитель руководителя СУ СКР по региону Валерий Сафонов.

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