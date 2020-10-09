



Находящийся под следствием бывший руководитель Следственного отдела по Краснооктябрьскому району Волгограда Абакар Абдуллаев останется под стражей еще как минимум до 9 декабря, сообщает ИА «Высота 102». То, что решение о продлении меры пресечения вынесено судом на заседании 6 октября, подтвердила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. Под стражей остаются и другие фигуранты скандального дела.

Напомним, Абакар Абдуллаев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст. 163 УК РФ, п.п. «а,в,ж,з» ч.2 ст. 126 УК РФ.

Ранее в СУ СКР по региону давали информацию , что во взаимодействии с оперативными службами регионального УФСБ России была установлена причастность следователя к вымогательству, совершенному группой лиц по предварительному сговору. Сейчас следственные органы воздерживаются от комментариев.

По имеющимся данным, свою причастность к инкриминируемым преступлениям проходящий по делу о вымогательстве и похищении человека, совершенных группой лиц, капитан юстиции Абдуллаев отрицает.



