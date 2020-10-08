Экология

Бескрайний беспредел: Волгоград сдается свалкам?

Экология 08.10.2020 17:09
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08.10.2020 17:09


Стоит признать, что пока город-герой так и остается в кольце несанкционированных свалок. А ведь волгоградские общественники и чиновники периодически громогласно «трубят» о необходимости усиления работы с населением, надзора за деятельностью перевозчиков мусора, расширении полномочий государственных инспекторов, увеличения числа рейдов с привлечением профильных органов. Практически все остается только на словах. 
Журналисты ИА «Высота 102» уже не раз убеждались, что свалки в черте города, о которых мы рассказываем, с годами становятся только больше. Случаи, когда незаконные перевозчики ТКО  были выявлены и наказаны - единичны. Так, одна из многочисленных незаконных свалок широко и безнаказанно раскинулась за аграрным университетом в Советском районе Волгограда. Гигантский карьер рядом с видными издалека радиомачтами, между СНТ «Ветеран» и гаражным кооперативом на Казахской облюбовали нелегальные перевозчики. Дороги сюда накатаны, вокруг - горы строительного мусора, старых автомобильных покрышек и пластика. Экологическому беспределу, видимо, не может помешать никто и ничто. Масштабы особенно хорошо видны с воздуха.
Подробности - в видеоматериале ИА «Высота 102». 


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