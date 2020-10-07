Экология 07.10.2020 17:23
0
07.10.2020 17:23
Как никогда сильное обмеление Дона этой осенью отмечают жители прибрежных населенных пунктов под Волгоградом. Так, в районе хутора Паньшино некогда величественная река стала пугающе маловодной. Съемочная группа ИА «Высота 102» побывала на месте и убедилась, что там, где люди раньше ныряли и купались, воды - по колено или щиколотку. Картина ужасающая. Старожилы, с которыми удалось побеседовать, говорят, что такого не припомнят : «Когда-то здесь и рыбы и раков было много, суда ходили, но с каждым годом воды все меньше. Все вокруг становится безжизненным ». А в этом году, считают жители, ситуация резко ухудшилась. Подробности - в видеоматериале.
Напомним, несколько месяцев назад главы 15 субъектов РФ, через которые протекает Дон, выразили мнение о необходимости разработки государственной программы оздоровления Донского бассейна. Ожидается, что в обозримом будущем соответствующее решение будет принято на федеральном уровне.
Реклама
На Гремячинском ГОКе создают «зеленый щит»06.10.2020 12:56
Экология 06.10.2020 12:56
Свалке вблизи элитного поселка в Волгограде позволяют смердеть месяцами03.10.2020 16:14
Экология 03.10.2020 16:14
На Волжском трубном заводе введен в эксплуатацию современный экологический центр02.10.2020 10:31
Экология 02.10.2020 10:31
ФАС России рассмотрела жалобу на стройку трассы в дубравах под Волгоградом30.09.2020 19:37
Экология 30.09.2020 19:37
Дело решенное: власти готовы к уничтожению дубрав в Волго-Ахтубинской пойме ради магистрали30.09.2020 14:53
Экология 30.09.2020 14:53
"Наша пойма не помойка": из природного парка Волгоградской области сплавили тонны мусора29.09.2020 17:27
Экология 29.09.2020 17:27
Проект реконструкции полигона ТПО ВгАЗа получил положительное заключение госэкспертизы29.09.2020 16:14
Экология 29.09.2020 16:14
ФАС России приостановила аукцион по строительству трассы в пойме под Волгоградом29.09.2020 13:02
Экология 29.09.2020 13:02
Будем зачищать: в Волго-Ахтубинской пойме появилась неопознанная тяжелая техника29.09.2020 10:51
Экология 29.09.2020 10:51
Пугающими темпами растет строительная свалка в природном парке под Волгоградом28.09.2020 20:44
Экология 28.09.2020 20:44
Деньги на мусор: в Волгограде за счет бюджета вычистят свалки в двух районах20.09.2020 10:12
Экология 20.09.2020 10:12
Клиенты Сбербанка помогут сохранить еще больше деревьев18.09.2020 10:58
Экология 18.09.2020 10:58
Кровавая река омыла берега в Волгоградской области16.09.2020 16:02
Экология 16.09.2020 16:02
Идите лесом: в Волгоградской области облкомтранс объявил конкурс на строительство скандальной трассы16.09.2020 07:42
Экология 16.09.2020 07:42
С "Концессии водоснабжения" принудительно взыскали 56 миллионов за загрязнение природы в Волгограде15.09.2020 09:56
Экология 15.09.2020 09:56
Реклама