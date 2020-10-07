







Как никогда сильное обмеление Дона этой осенью отмечают жители прибрежных населенных пунктов под Волгоградом. Так, в районе хутора Паньшино некогда величественная река стала пугающе маловодной. Съемочная группа ИА «Высота 102» побывала на месте и убедилась, что там, где люди раньше ныряли и купались, воды - по колено или щиколотку. Картина ужасающая. Старожилы, с которыми удалось побеседовать, говорят, что такого не припомнят : «Когда-то здесь и рыбы и раков было много, суда ходили, но с каждым годом воды все меньше. Все вокруг становится безжизненным ». А в этом году, считают жители, ситуация резко ухудшилась. Подробности - в видеоматериале.







Напомним, несколько месяцев назад главы 15 субъектов РФ, через которые протекает Дон, выразили мнение о необходимости разработки государственной программы оздоровления Донского бассейна. Ожидается, что в обозримом будущем соответствующее решение будет принято на федеральном уровне.



