Под Волгоградом на дороге найден труп девятиклассника

Происшествия 04.10.2020 13:29
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04.10.2020 13:29
Труп учащегося 9 класса был найден накануне 3 октября около 10 вечера на автомобильной дороге у одного из домов в поселке Новый Рогачик в Городищенском районе Волгоградской области , сообщает ИА "Высота 102". По информации экстренных служб, предварительно, никаких видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Следственные органы выясняют обстоятельства смерти подростка.
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