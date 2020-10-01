Октябрь несет смерть: коронавирус буйствует в Волгоградской области

Здравоохранение 01.10.2020 12:42
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01.10.2020 12:42
Сразу четыре летальных случая от коронавируса подтверждены в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, общее число погибших от вируса достигло 151. Резко увеличилось и число зараженных за сутки - 132 человека.
Всего в регионе уже выявлено свыше 15 тысяч заразившихся коронавирусом, из них более 13,3 тысячи человек выздоровели. За минувшие сутки излечились от этого вируса 192 человека.
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