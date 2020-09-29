Будем зачищать: в Волго-Ахтубинской пойме появилась неопознанная тяжелая техника





Экскаваторы без регистрационных знаков и МАЗы с номерами Московской области появившиеся на днях в районе Владимирской слободы не на шутку встревожили жителей Среднеахтубинского района. Как сообщили ИА «Высота 102» неравнодушные граждане, таблички с номерами экскаваторов почему-то спрятаны в кабинах , а рабочие рассказали, что приехали из Ростова и будут «зачищать пойму».





Сосредоточение техники наблюдается в местах, где намечено прохождение трассы третьего пускового комплекса моста через Волгу. Здесь на многих здоровых дубах неизвестными «специалистами» уже сделаны зарубки, что означает приговор деревьям - их намерены уничтожить.





«Почему техника без регистрационных знаков? Кто дал разрешение на загрязнение почвы горюче- смазочными материалами? Экскаваторами уже зачищена площадка, где еще недавно была растительность. И это явно не расчистка ериков, потому что водоемов здесь нет. Куда смотрят соответствующие органы?», - задаются вопросами местные жители.





Напомним, в настоящее время проводится аукцион на поиск подрядчика для многомиллиардного строительства первого участка дороги - от моста через Ахтубу до хутора Лебяжья Поляна. Второй участок - от моста через Волгу до Лебяжьей Поляны находится на стадии утверждения проектной документации. Предстоящая грандиозная стройка вызвала массу вопросов у общественности, так как ради трассы придется нарушить водный баланс природного парка и вырубить порядка 12 тысяч дубов - главного достояния природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». Несмотря на то, что положительное заключение экологической экспертизы на проект отсутствует, на деревьях уже сделаны зарубки, проведена трассировка, натянута сигнальная лента.



