В Волгоградской области «похолодает» до +19 градусов

В Волгограде и области в ближайшие дни «похолодает» до +19…+24 градусов. Жару за +30, которая держится в регионе несколько дней, остудят дожди с грозами.

Согласно прогнозу Волгоградского ЦГМС, осадки ожидаются в первые рабочие дни. Если 25 мая они будут несущественными, то уже 26-го ожидаются кратковременные дожди и грозы с порывами ветра до 15-20 метров в секунду.

26 мая в Волгограде днем будет уже +19…+21, а в районах области дневные температуры составят +14… +19, местами до + 24º.





