Парни, спасибо за игру! «Ротор» побеждает «Акрон»

Во втором стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) между тольяттинским «Акроном» и волгоградским «Ротором» победу одержал клуб из Волгограда.

Встреча началась с активного прессинга гостей, сине-голубые стремились максимально быстро открыть счёт, имели много моментов, но подводила неточность. По игре, волгоградцы наиграли первом тайме на пару голов. Ещё гол забил Трошечкин, но залез в микроскопический офсайд и взятие ворот судьи не засчитали. «Ротор» играл первым номером, моменты для взятия были, но надо реализовывать.

На 49-й минуте Глеб Шильников замыкает простел Саида Алиева – 1:0 «Ротор» впереди!

На 68-й минуте Саид Алиев удваивает преимущество волгоградцев, но судья усмотрел нарушение со стороны Абу-Саида Эльдарушева и отменил гол.

«Ротор» показал хорошую игру, владел преимуществом, создал много моментов, но опять реализация…

Подопечные Дмитрия Парфёнова показали хороший футбол, заслуживали большего, но этого оказалось недостаточно. «Ротор» остался в Первой лиге. У Парфёнова есть время подготовить команду к прямому выходу в РПЛ.

Александр Веселовский