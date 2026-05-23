Под Волгоградом из реки Дон вытащили мертвого мужчину

Сегодня, 23 мая, в реке Дон в Волгоградской области во второй половине дня завершились поиски утонувшего неизвестного мужчины, которые начались накануне. Тело удалось найти и передать полиции.

- Поднято и передано сотрудникам органов внутренних дел тело неизвестного мужчины, утонувшего ранее в акватории р.Дон в х.Белужино-Колдаиров Иловлинского района, - сообщили в ГКУ Служба спасения.

Напомним, что водолазы работали по заявке отдела МВД России по Иловлинскому району.

Фото: ГКУ Служба спасения





