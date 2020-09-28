



Роспотребнадзор в предстоящем эпидемическом сезоне 2020-2021 гг. ожидает совместную циркуляцию вирусов гриппа, COVID-19 и других респираторных вирусов. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в территориальном управлении ведомства, в настоящее время в Волгоградской области заболеваемость связана с циркуляцией риновирусов, грипп лабораторно не подтверждается.

По данным оперативного контроля за заболеваемостью острыми респираторными инфекциями населения на территории Волгоградской области регистрируется неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом – ниже уровня эпидемического порога на 34,3%. В эпидемический процесс вовлечено в большей степени взрослое население и составляет 48% от всех заболевших. На долю детей в возрасте от рождения до 2-х лет приходится 9% всех случаев, детей дошкольного возраста 3-6 лет – 17% случаев, детей школьного возраста 7-14 лет – 25% от всех случаев.

В настоящее время продолжается вакцинация против гриппа. Во все государственные медицинские организации области поступило в рамках федерального финансирования 460,8 тысячи доз вакцин для профилактики гриппа Ультрикс и Совигрипп – 37,5% от необходимого количества. Следующая партия вакцины против гриппа ожидается к началу октября. По состоянию на 25 сентября текущего года охват прививками составляет 18% населения региона, привито 451,7 тысячи человек.



