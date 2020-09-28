Здравоохранение

Совместная атака опасных вирусов в Волгоградской области пока откладывается

Здравоохранение 28.09.2020 10:49
0
28.09.2020 10:49


Роспотребнадзор в предстоящем эпидемическом сезоне 2020-2021 гг. ожидает совместную циркуляцию вирусов гриппа, COVID-19 и других респираторных вирусов. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в территориальном управлении ведомства, в настоящее время в Волгоградской области заболеваемость связана с циркуляцией риновирусов, грипп лабораторно не подтверждается.
По данным оперативного контроля за заболеваемостью острыми респираторными инфекциями населения на территории Волгоградской области регистрируется неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом – ниже уровня эпидемического порога на 34,3%. В эпидемический процесс вовлечено в большей степени взрослое население и составляет 48% от всех заболевших. На долю детей в возрасте от рождения до 2-х лет приходится 9% всех случаев, детей дошкольного возраста 3-6 лет – 17% случаев, детей школьного возраста 7-14 лет – 25% от всех случаев.
В настоящее время продолжается вакцинация против гриппа. Во все государственные медицинские организации области поступило в рамках федерального финансирования 460,8 тысячи доз вакцин для профилактики гриппа Ультрикс и Совигрипп – 37,5% от необходимого количества. Следующая партия вакцины против гриппа ожидается к началу октября. По состоянию на 25 сентября текущего года охват прививками составляет 18% населения региона, привито 451,7 тысячи человек.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Здравоохранение
28.09.2020 11:47
Здравоохранение 28.09.2020 11:47
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.09.2020 14:29
Здравоохранение 27.09.2020 14:29
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.09.2020 12:07
Здравоохранение 25.09.2020 12:07
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.09.2020 11:44
Здравоохранение 24.09.2020 11:44
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.09.2020 12:05
Здравоохранение 22.09.2020 12:05
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.09.2020 08:34
Здравоохранение 22.09.2020 08:34
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.09.2020 12:05
Здравоохранение 21.09.2020 12:05
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.09.2020 10:17
Здравоохранение 21.09.2020 10:17
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
20.09.2020 15:14
Здравоохранение 20.09.2020 15:14
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
20.09.2020 11:41
Здравоохранение 20.09.2020 11:41
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.09.2020 19:05
Здравоохранение 19.09.2020 19:05
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.09.2020 14:11
Здравоохранение 19.09.2020 14:11
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.09.2020 12:03
Здравоохранение 19.09.2020 12:03
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.09.2020 11:47
Здравоохранение 19.09.2020 11:47
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
18.09.2020 14:27
Здравоохранение 18.09.2020 14:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:31
Вредитель-минер захватывает Волгоградскую областьСмотреть фотографии
14:02
«Теперь в прокуратуру»: директор фирмы в Волгограде выиграл суд по фейковому протоколу за отсутствие антисептикаСмотреть фотографии
13:43
В Волгограде подрядчика пожурили за вольности при ремонте памятникаСмотреть фотографии
13:07
На автодроме в Сочи даже мобильный интернет показал рекорды скоростиСмотреть фотографии
12:38
Водка, деньги и табак: под Волгоградом накрыли преступную группуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:17
Пытали и насиловали: в Волгограде трио извергов поймали после побега жертвыСмотреть фотографии
12:06
Под Волгоградом рухнувший кран убил мужчинуСмотреть фотографии
11:47
Коронавирус набирает обороты в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:07
Нужен мозговой штурм: губернатор Волгоградской области опасается осложнения ситуацииСмотреть фотографии
10:49
Совместная атака опасных вирусов в Волгоградской области пока откладываетсяСмотреть фотографии
10:23
Серийного угонщика иномарок судят в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:02
Проклятый перекресток в Волгограде притянул новое ДТП (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:01
Волгоградский облсуд изменил приговор бывшей заведующей детским садом за поборы с сотрудниковСмотреть фотографии
08:56
Московский архитектор: о вырубке в пойме Царицы, бренде Волгограда и счастье человекаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:59
Волгоградский «Ротор» проиграл казанскому «Рубину» - 1:3Смотреть фотографии
19:27
Рыбалка на лещей и карасей в Волгоградской области завершилась приговорамиСмотреть фотографии
17:12
«Грибы растут на ножках стола»: обитатели аварийного дома в Волгограде сняли фильм ужасов о своей жизниСмотреть фотографииCмотреть видео
16:26
В Волгоградской области бизнес-структур становится меньше, проверок – большеСмотреть фотографии
15:01
Зарплата растет, доходы падают: Волгоградстат оценил благополучие населенияСмотреть фотографии
14:29
10 дней терпела дома: в Волгоградской области самолечение от COVID-19 привело к очередным смертямСмотреть фотографии
10:21
Волгоградский спрут: генералов СК, судей и криминал связала коррупцияСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде за отсутствие рециркулятора оштрафовали парикмахерскуюСмотреть фотографии
19:46
Мусорная революция: волгоградцам придется самим сортировать отходыСмотреть фотографииCмотреть видео
19:31
В центре Волгограда стремительно разгорелся пожарСмотреть фотографииCмотреть видео
16:46
Губернатор поразился увиденному в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
16:41
В Волгограде белая иномарка неожиданно приземлилась на крышу (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:18
«Часики тикают»: сторонники волгоградского времени продемонстрировали решительностьСмотреть фотографии
14:51
В Волгоградской области бизнес жалуется на сфабрикованные уголовные делаСмотреть фотографии
14:12
Полиция устроила в Волгограде массовую растонировку машинСмотреть фотографии
13:16
Две смерти и за сотню заболевших: коронавирус не отпускает Волгоградскую областьСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 