Волгоградский «Ротор» проиграл казанскому «Рубину» - 1:3

Спорт 27.09.2020 21:59
0
27.09.2020 21:59
Сегодня в матче на «Волгоград Арене» «Ротор» уступил «Рубину» из Казани, который тренируют известные волгоградцы - Леонид Слуцкий и Олег Веретенников. Как сообщает ИА «Высота 102», игра начиналась уже в полных сумерках и около терминалов стадиона не было привычных толп болельщиков. На трибунах, действительно, зрителей оказалось не так много. Возможно, сказалось похолодание и позднее время матча, а может, обиды болельщиков, с которыми они делились на форумах в группах. Так, кому-то до сих пор не вернули деньги за отмененные игры, а кто-то выражал возмущение провальным руководством клуба, допустившим вспышку коронавируса в команде. В результате чего «Ротору» пришлось выпускать на поле новичков и игроков молодежки.
Первая половина матча проходила нервно и энергично. То ли "Рубин" играл не в полную силу, то ли игроки "Ротора" отчаянно бились за каждый матч и даже создали пару опасных моментов. Волгоградцев отчаянно поддерживали болельщики, которые развернули огромный патриотический плакат с названием "Сталинград". Но горячая поддержка "Ротору" не помогла - на 42-ой минуте Джордже Деспотович из "Рубина" отправил мяч головой в ворота волгоградской команды. К концу первого матча преимущество было явно на стороне казанцев.
Во втором тайме "Ротор" еще и понес потери. На 48-ой минуте был удален Армен Манучарян за фол в центре поля - прямой ногой он влетел в соперника. "Рубин" сохранял хороший темп и не оставлял надежды забить еще один гол. Что и удалось на 59-ой минуте ногами Хвичи Кварацхелия. Но буквально через несколько минут бразилец Джамино Фламирион одним касанием переправил мяч в сетку ворот и подарил надежду болельщикам на спасение матча. Хотя положение "Ротора" ухудшилось. Волгоградцы уже почти не атаковали и вынуждены были защищать свои ворота от резвых казанцев. Добил волгоградцев реализованный пенальти в свои ворота за отскочивший в руку игрока "Ротора" мяч. Шатов из "Рубина" блестяще справился со своей задачей. Иллюзий и надежд после третьего гола не осталось.
Реклама
Волгоградскому «Ротору» разрешили сыграть с «Рубином»25.09.2020 21:46
Спорт 25.09.2020 21:46
Волгоградскому «Ротору» присудили третье техническое поражение25.09.2020 20:00
Спорт 25.09.2020 20:00
Губернатор Волгоградской области побывал на юге25.09.2020 14:37
Спорт 25.09.2020 14:37
Волгоградскому «Ротору» засчитали техническое поражение за отмененный матч с «Ростовом»22.09.2020 16:16
Спорт 22.09.2020 16:16
В волгоградском "Роторе" надеются на игру с "Рубином"22.09.2020 13:14
Спорт 22.09.2020 13:14
Волгоградский «Ротор» пропустит еще одну игру из-за коронавируса21.09.2020 14:14
Спорт 21.09.2020 14:14
Игрок волгоградского «Ротора» с коронавирусом потренировался с одноклубником на пляже20.09.2020 13:01
Спорт 20.09.2020 13:01
Волгоградский «Ротор» покинул еще один игрок19.09.2020 10:36
Спорт 19.09.2020 10:36
Матч волгоградского «Ротора» с «Ростовом» отменен18.09.2020 10:19
Спорт 18.09.2020 10:19
Ольга Зубарева решит судьбу матча волгоградского «Ротора» и «Ростова»18.09.2020 08:58
Спорт 18.09.2020 08:58
От волгоградского «Ротора» боятся заразиться коронавирусом17.09.2020 10:54
Спорт 17.09.2020 10:54
В волгоградском «Роторе» отчитались о здоровье заболевших коронавирусом игроков16.09.2020 12:31
Спорт 16.09.2020 12:31
В Волгограде футбольное поле «Зенита» восстановят при помощи имплантов25.03.2020 09:47
Спорт 25.03.2020 09:47
Фанаты волгоградского «Ротора» получили условно за мат18.03.2020 19:59
Спорт 18.03.2020 19:59
Волгоградский «Ротор» вышел из игры до 10 апреля17.03.2020 16:02
Спорт 17.03.2020 16:02
Реклама