Спорт

Волгоградский «Ротор» проиграл казанскому «Рубину» - 1:3

Спорт 27.09.2020 21:59
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27.09.2020 21:59





Сегодня в матче на «Волгоград Арене» «Ротор» уступил «Рубину» из Казани, который тренируют известные волгоградцы - Леонид Слуцкий и Олег Веретенников. Как сообщает ИА «Высота 102», игра начиналась уже в полных сумерках и около терминалов стадиона не было привычных толп болельщиков. На трибунах, действительно, зрителей оказалось не так много. Возможно, сказалось похолодание и позднее время матча, а может, обиды болельщиков, с которыми они делились на форумах в группах. Так, кому-то до сих пор не вернули деньги за отмененные игры, а кто-то выражал возмущение провальным руководством клуба, допустившим вспышку коронавируса в команде. В результате чего «Ротору» пришлось выпускать на поле новичков и игроков молодежки.
Первая половина матча проходила нервно и энергично. То ли "Рубин" играл не в полную силу, то ли игроки "Ротора" отчаянно бились за каждый матч и даже создали пару опасных моментов. Волгоградцев отчаянно поддерживали болельщики, которые развернули огромный патриотический плакат с названием "Сталинград". Но горячая поддержка "Ротору" не помогла - на 42-ой минуте Джордже Деспотович из "Рубина" отправил мяч головой в ворота волгоградской команды. К концу первого матча преимущество было явно на стороне казанцев.
Во втором тайме "Ротор" еще и понес потери. На 48-ой минуте был удален Армен Манучарян за фол в центре поля - прямой ногой он влетел в соперника. "Рубин" сохранял хороший темп и не оставлял надежды забить еще один гол. Что и удалось на 59-ой минуте ногами Хвичи Кварацхелия. Но буквально через несколько минут бразилец Джамино Фламирион  одним касанием переправил мяч в сетку ворот и подарил надежду болельщикам на спасение матча. Хотя положение "Ротора" ухудшилось. Волгоградцы уже почти не атаковали и вынуждены были защищать свои ворота от резвых казанцев. Добил волгоградцев реализованный пенальти в свои ворота за отскочивший в руку игрока "Ротора" мяч. Шатов из "Рубина" блестяще справился со своей задачей. Иллюзий и надежд после третьего гола не осталось. 


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