В Волгограде белая иномарка неожиданно приземлилась на крышу (ВИДЕО)











Белый «Hyundai» перевернулся сегодня на оживленной дороге в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, авария произошла на ул. Маршала Еременко в Краснооктябрьском районе между остановками «39-я Гвардейская» и «Газовая». На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС. В региональном главке МВД уточнили, что пострадавших в результате аварии нет.

По предварительной информации, водитель «Hyundai» перед светофором не выдержал безопасную дистанцию и попытался сманеврировать между машинами, но перевернулся.

Видео Марии Стальской, ВК