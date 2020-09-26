Хуторянин из Волгоградской области обеднел на треть миллиона рублей после телефонного звонка





Свыше 3 миллионов рублей перевели мошенникам волгоградцы после общения с якобы работниками служб безопасности банков. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, среди потерпевших пенсионеры, охранники, электромонтеры, продавцы, врачи, учителя, представители малого и среднего бизнеса. Всем им поступили телефонные звонки, в ходе которых мошенники сообщали о подозрительных операциях по счетам, попытках несанкционированного списания денег, либо о том, что на граждан оформлен он-лайн кредит. Главная цель звонивших - узнать персональные данные карты – пин-код, что и сообщали им потерпевшие.

Так, в полицию обратилась 54-летняя пенсионерка из Красноармейского района. После звонка неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о якобы несанкционированном списании денежных средств с банковского счета, женщина перевела на продиктованный им счет 800 тыс. рублей.По такой же схеме лишился 350 тысяч рублей и 26-летний житель хутора Клетско-Почтовский Серафимовичского района. 180 тысяч рублей отдала мошенникам 51-летняя жительница рабочего поселка Линево. Ей позвонил неизвестный и сообщил, что на женщину мошенники якобы оформили он-лайн кредит. Чтобы обезопасить деньги, звонивший посоветовал перевести имеющиеся деньги на «безопасный счет», что и выполнила потерпевшая. 49-летней продавцу магазина из Краснооктябрьского района также позвонил неизвестный работник банка, который рассказал о якобы зафиксированных попытках несанкционированного списания денег. На «безопасный» счет волгоградка перевела 108 тыс. рублей. 190 тысяч рублей лишилась учитель начальных классов школы Новониколаевского района, поверив рассказу мошенника о том, что якобы на женщину, без ее ведома, оформлен он-лайн кредит. Следуя инструкция звонившего, она перевела свои деньги на продиктованный «безопасный» счет. 44-летний работник строительной фирмы из Котельниковского района после звонка мошенников, на продиктованные «резервные» счета самостоятельно перевел 1,4 млн. рублей. Удалось мошенникам обмануть и 29-летнюю предпринимательницу, со счета которой были списаны 137 тысяч рублей.

В ГУ МВД по Волгоградской области напоминают, что ни под каким предлогом никому нельзя сообщать данные своих карт.



