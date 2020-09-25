Гражданин Португалии попался на сбыте экстази в Волгограде





21-летний гражданин Португальской Республики обвиняется в покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, вину в содеянном молодой человек полностью признал.





По версии следствия, обвиняемый, находясь в Волгограде в связи с обучением вузе, решил заняться сбытом наркотических средств.В январе 2020 года через сеть «Интернет» он вступил в сговор с сообщником на совместную деятельность по сбыту наркотиков.

В обязанности португальца входило получение оптовых партий наркотиков, их временное хранение, устройство тайников-закладок и сообщение об их местонахождении соучастнику.

В начале марта текущего года молодой человек получил от сообщника, курировавшего его деятельность посредством сети «Интернет», информацию о местонахождении на территории Городищенского района Волгоградской области тайника с сильнодействующим наркотическим средством - т.н.«экстази» массой более 31 гр.

Забрав содержимое закладки, обвиняемый разложил часть наркотиков в тайники в Ворошиловском районе Волгограда, после чего был задержан сотрудниками полиции - это произошло 8 марта.

«Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по городу Волгограду.

Уголовное дело направлено прокуратурой Волгограда для рассмотрения по существу в Ворошиловский районный суд.

Санкция ч.4 ст.228.1 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

Уголовное дело в отношении сообщника обвиняемого выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования», - сообщили в областной прокуратуре.



