Расследования

Гражданин Португалии попался на сбыте экстази в Волгограде

Расследования 25.09.2020 10:38
0
25.09.2020 10:38


21-летний гражданин Португальской Республики обвиняется в покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, вину в содеянном молодой человек полностью признал.

По версии следствия, обвиняемый, находясь в Волгограде в связи с обучением вузе,  решил заняться сбытом наркотических средств.В январе 2020 года через сеть «Интернет» он вступил в сговор с сообщником на совместную деятельность по сбыту наркотиков.
В обязанности португальца входило получение оптовых партий наркотиков, их временное хранение, устройство тайников-закладок и сообщение об их местонахождении соучастнику.
В начале марта текущего года молодой человек получил от сообщника, курировавшего его деятельность посредством сети «Интернет», информацию о местонахождении на территории Городищенского района Волгоградской области тайника с сильнодействующим наркотическим средством - т.н.«экстази» массой более 31 гр.
Забрав содержимое закладки, обвиняемый разложил часть наркотиков в тайники в Ворошиловском районе Волгограда, после чего был задержан сотрудниками полиции - это произошло 8 марта.
«Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по городу Волгограду.
Уголовное дело направлено прокуратурой Волгограда для рассмотрения по существу в Ворошиловский районный суд.
Санкция ч.4 ст.228.1 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.
Уголовное дело в отношении сообщника обвиняемого выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования», - сообщили в областной прокуратуре.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Расследования
25.09.2020 10:19
Расследования 25.09.2020 10:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.09.2020 16:19
Расследования 24.09.2020 16:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.09.2020 13:06
Расследования 24.09.2020 13:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.09.2020 17:41
Расследования 23.09.2020 17:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.09.2020 12:35
Расследования 23.09.2020 12:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2020 14:14
Расследования 22.09.2020 14:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2020 09:51
Расследования 22.09.2020 09:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.09.2020 20:03
Расследования 21.09.2020 20:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.09.2020 13:28
Расследования 19.09.2020 13:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.09.2020 15:30
Расследования 18.09.2020 15:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2020 17:34
Расследования 17.09.2020 17:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2020 17:32
Расследования 17.09.2020 17:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2020 12:12
Расследования 17.09.2020 12:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2020 11:07
Расследования 17.09.2020 11:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2020 17:50
Расследования 16.09.2020 17:50
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:08
Из Волгоградской области граждан Узбекистана вывезут тремя поездамиСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде машина с пенсионером за рулем врезалась в дорожный знак: водитель погибСмотреть фотографии
10:38
Гражданин Португалии попался на сбыте экстази в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:06
Московский архитектор: о вырубке в пойме Царицы, бренде Волгограда и счастье человекаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:02
Взятка за три телефона: инспектор ФСИН в Волгоградской области идет под судСмотреть фотографии
09:29
Чиновники Волгоградской области создают центр управления региономСмотреть фотографии
08:41
Территорию автовокзала в Волжском заняли иностранцыСмотреть фотографии
19:51
Все дело в яйцах: инфляция в Волгоградской области замедлиласьСмотреть фотографии
17:34
В Волгоградской области резко возросло число жалоб бизнеса на властный беспределСмотреть фотографии
16:51
Владимир Путин призвал губернаторов не обижаться на граждан за критикуСмотреть фотографии
16:01
Сбербанк представил свой новый бренд – СберСмотреть фотографии
16:01
Слушаться Ольгу Зубареву: губернатор Волгоградской области расставил акцентыСмотреть фотографии
15:39
Бились и кувыркались: пять иномарок столкнулись на главном проспекте в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:17
В Волгограде сеть магазинов заплатит за фейковую ликвидациюСмотреть фотографии
12:51
Депутата ГД от Волгоградской области Кувычко и ее коллег обвинили в лицемерииСмотреть фотографии
12:08
В Волгоградской областной думе подняли банный вопросСмотреть фотографииCмотреть видео
11:52
7 лет "строгача": бывшего замглавы города в Волгоградской области осудили за коррупциюСмотреть фотографии
11:44
Более 100 зараженных и две новые смерти от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:38
Новичок Волгоградской облдумы "прогулял" первое заседаниеСмотреть фотографии
10:32
В Волгоградской области жители разбили "зомби"- палисадникСмотреть фотографии
10:21
Реконструкцию скоростного трамвая в Волгограде разделили на две частиСмотреть фотографии
09:11
Без Марии: в Волгограде назвали цену международного форума в онлайн форматеСмотреть фотографии
21:45
ВККС согласилась на возбуждение дела в отношении председателя Дзержинского районного суда ВолгоградаСмотреть фотографии
20:19
Депутат Волгоградской гордумы обозвал коллег подопытными козликами в намордникахСмотреть фотографии
19:54
На Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе прошли командно-штабные ученияСмотреть фотографии
19:24
Глобальная экономика повлияла на кадастровую оценку недвижимости в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:43
«Ростелеком. Лицей» представляет новые эксклюзивные образовательные курсыСмотреть фотографии
17:41
Похитителям табуна лошадей вынесли приговор в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:10
Центральный районный суд Волгограда отклонил иск к губернаторуСмотреть фотографии
15:22
В Волгоградской области родители-педофилы получили 38 лет тюрьмы на двоихСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 