Происшествия

Кровавая драма с детьми в квартире: в Волжском женщина расчленила мужа

Происшествия 23.09.2020 10:16
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23.09.2020 10:16


Правоохранителям Волгоградской области опять пришлось иметь дело с «расчлененкой». Как сообщает ИА «Высота 102», накануне в Волжском оперативниками уголовного розыска задержана 33-летняя женщина, которая нанесла своему мужу несколько ударов ножом в грудь, а затем расчленила тело, пытаясь замести следы убийства. Кровавая драма произошла 24 августа, после длительного совместного распития алкоголя. Известно, что в квартире находились двое детей - 3 и 5 лет. Были ли они свидетелями произошедшего, пока неизвестно. Останки мужа дама вынесла по частям из квартиры. 
Как уточнили в СУ СКР по Волгоградской области, между подозреваемой и её супругом произошел конфликт, в ходе которого женщина схватила нож и нанесла им множество ударов в область грудной клетки мужа. «От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. На следующий день тело убитого злоумышленница расчленила, упаковала в полиэтиленовые пакеты и спрятала в различных лесопосадках города Волжского, после чего вернулась к своей обычной жизни. Её беспокоило единственное - что останки потерпевшего могут растащить животные, поскольку женщине не удалось закопать их достаточно глубоко. Своими опасениями она даже поделилась с приятелем. Свою вину в содеянном женщина уже полностью признала, указав места захоронения отчлененных останков мужа. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу», - рассказали следователи.


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