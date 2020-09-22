Бой на плато: от COVID-19 в Волгоградской области скончались 132 человека

Здравоохранение 22.09.2020 12:05
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22.09.2020 12:05
98 человек заболели и один умер от COVID-19 в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, в тоже время из стационаров выписались 133 человека.
Всего в регионе коронавирус был выявлен у 14,2 тысячи жителей, из них свыше 12,5 тысячи выздоровели и 132 человека скончались.
В оперативном штабе региона уточнили, что за минувшие сутки в регионе подтверждена смерть от коронавируса 69-летней жительницы Ленинска. Женщина до последнего не обращалась за медицинской помощью, лечилась самостоятельно. При ухудшении состояния она обратилась в ближайшее лечебное учреждение, откуда на "скорой" ее доставили в Ленинскую ЦРБ. У женщины диагностировали двухстороннюю ковидную пневмонию.
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