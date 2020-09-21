Волгоградский «Ротор» пропустит еще одну игру из-за коронавируса

Спорт 21.09.2020 14:14
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21.09.2020 14:14
Сине-голубые пропустят первую встречу элитного раунда турнира Бетсити Кубка России. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, игра с «Динамо» (Ставрополь) не состоится по известной причине – из-за заражения коронавирусной инфекцией некоторых футболистов и персонала команды.
Ранее бюро исполкома РФС уже переносило встречу «Ротора» и «Динамо» с 16 на 23 сентября. Теперь после отмены, вероятно, волгоградской команде вновь будет грозить техническое поражение. Ранее, напомним, волгоградскому клубу засчитали техническое поражение за отмену игры с «Краснодаром», аналогичное решение может принять РПЛ за несостоявшуюся игру с «Ростовом». Теперь у «Ротора» остался один шанс выступить в элитном групповом раунде Бетсити Кубка России по футболу сезона 2020/2021 годов в поединке с «Крыльями Советов».
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