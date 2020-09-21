Сторонники волгоградского времени: «Депутаты облдумы «кинули» народ»

Общество 21.09.2020 13:01
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21.09.2020 13:01
О создании опасного прецедента Волгоградской обдумой заявили члены инициативной группы «За волгоградское время». Активисты пришли сегодня к зданию Центрального райсуда, в котором состоялось первое и последнее заседание по коллективному заявлению граждан, требующих аннулировать законодательную инициативу регпарламента о возвращении московского времени, сообщает ИА «Высота 102». Напомним, судья Галина Галахова отказала в принятии иска.
Активист Алексей Севастьянов заявил, что депутаты областной думы «провели спецоперацию, которая имеет все шансы на успех, как видно по результатам этого суда». По мнению мужчины, отменить итоги референдума 2018 года нужно только через суд или новый референдум.
Представитель инициативной группы «За волгоградское время» Игорь Манкевич добавил, что депутаты создали опасный прецедент, отменяя результаты референдума.
Постановление «О внесении в Государственную Думу ФС РФ проекта ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени» Волгоградская областная дума приняла 20 августа. Депутаты хотят вернуть Волгоградской области московское время, от которого регион отказался 28 октября 2018 года по итогам референдума, проведенного в марте того же года. Комитеты Госдумы уже приступили к рассмотрению данной законодательной инициативы, которая может быть вынесена на заседание нижней палаты Федерального собрания уже в ноябре.
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