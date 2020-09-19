



75-летний пенсионер умер от коронавирусной инфекции в Камышине. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе региона, его смерть от COVID-19 была подтверждена и сегодня пополнила печальную статистику в Волгоградской области. Напомним, что в скорбном списке уже 130 человек.

Сегодня невозможно установить, каким образом 75-летний мужчина заразился коронавирусной инфекцией. Бригаду скорой помощи к больному старику вызвали соседи. В крайне тяжелом состоянии мужчину доставили в больницу №1 в Волгограде, где его пытались спасти в реанимации. Однако через непродолжительное время он умер.

По-прежнему лидирует по числу заражений Волгоград– за сутки здесь выявлен 41 инфицированный. На втором месте по числу заболевших Среднеахтубинский район, где за сутки COVID-19 был подтвержден у 15 человек. Камышин с 7 заразившимися находится на третьем месте, за ним следуют Жирновский район и Волжский, где выявлено по 6 больных коронавирусом.



