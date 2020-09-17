Главный врач волгоградской скорой помощи предложил фотографировать «неодетых» фельдшеров

Здравоохранение 17.09.2020 21:14
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17.09.2020 21:14
«Если к вам на вызов приехала бригада скорой помощи без средств индивидуальной защиты, это сразу дисциплинарное взыскание», - так прокомментировал на сегодняшнем брифинге главный врач ГБУЗ "Клиническая станция скорой медицинской помощи" Олег Ярыгин жалобы волгоградцев на то, что фельдшеры неотложек перестали облачаться в защитные халаты и маски. В таком случае Олег Анатольевич предложил фотографировать номера машин скорой помощи и отправлять фотографии руководству учреждения. «Я тогда не понимаю, куда у меня ежедневно деваются по 400 комплектов средств индивидуальной защиты?», - выразил он недоумение. Заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов пояснил, что приказы об обязательном использовании СИЗ в работе медиков никто не отменял. По его словам, в настоящее время решается вопрос о выделении специальных комнат в поликлиниках для смены одноразовых костюмов, чтобы медики не оставляли их в подъездах и во дворах после посещения больных.
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