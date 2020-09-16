Волжанин попался на даче взятки судебному приставу





Житель Волжского пытался незаконным путем решить свои проблемы с долгом, но был задержан за дачу взятки судебному приставу. Как сообщил ИА "Высота 102" руководитель следственного отдела по городу Волжскому СУ СК России по Волгоградской области Алексей Олейников, уголовное дело в отношении 48-летнего волжанина возбуждено по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

По данным следствия, в начале августа прошлого года в отношении жителя Волжского было возбуждено исполнительное производство о взыскании с него почти 320 тысяч рублей в пользу кредитной организации. Не желая платить долг, мужчина решил подкупить начальника городского отдела службы судебных приставов. За незаконное прекращение исполнительных действий и возврат ранее списанных с его банковского счета денежных средств он предложил старшему судебному приставу взятку в размере 15 тысяч рублей. О факте склонения к совершению коррупционного преступления сотрудник УФССП сообщил вышестоящему руководству и в правоохранительные органы. Сразу после передачи незаконного вознаграждения, проходившей под контролем оперативных сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Волжскому, взяткодатель был задержан.



