Расследования

Директор волгоградского завода цветных металлов не смог избежать тюрьмы

Расследования 16.09.2020 14:13
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16.09.2020 14:13


Приговор в отношении 33-летнего генерального директора  ООО «Волгоградский завод цветных металлов» Антона Лондаря сегодня вступил в законную силу. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор Кировского районного суда Волгограда от 15 июля. Судом первой инстанции Лондарь был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Не согласившись с приговором суда первой инстанции, Лондарь оспорил его в апелляционном порядке и просил суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
Но с учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения коммерсанту назначено наказание  в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Вину Антон Лондарь полностью признал. 
В судебном заседании установлено, что фигурант уголовного дела с июля 2017 года по февраль 2019 года осуществлял производство металлических изделий с использованием 5 электрических печей, максимальная масса расплава которых превышает 500 кг.
При этом вопреки требованиям законодательства лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 3 класса на предприятии отсутствовала. Доход от незаконной предпринимательской деятельности превысил 320  миллионов рублей.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.
Расследование проводилось СУ СК России по региону.

Фото facebook.com/anton.londar

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