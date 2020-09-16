Селянка в Волгоградской области из мести подожгла соседское сено





Жительница Урюпинского района подозревается в умышленном поджоге 300 тюков чужого сена. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, с заявлением в полицию о возгорании принадлежащего ей имущества обратилась 62-летняя местная жительница. Сумма причиненного ущерба составила 30 тысяч рублей.

Полицейские определили, что причиной возгорания стал умышленный поджог. Подозреваемую установили быстро. Установлено, что пожар устроила 53-летняя соседка потерпевшей. Женщина признала свою вину и пояснила, что хотела таким образом отомстить соседке и ее семье за недавно произошедший конфликт. Будучи в нетрезвом состоянии она бросила в сено сигаретный окурок.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За содеянное ей грозит до 5 лет лишения свободы.



