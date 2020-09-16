Здравоохранение 16.09.2020 09:56
0
16.09.2020 09:56
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области отмечает некоторое увеличение уровня заболеваемости в детской и подростковой возрастных группах, что связано с формированием новых коллективов в школах и детсадах. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сообщает сегодня территориальное управление.
Отмечается, что в основном циркулируют респираторные вирусы негриппозной этиологии, такие как риновирус. Случаи гриппа не регистрируются с апреля текущего года.
В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Привито уже 105 230 человек. Необычных реакций, поствакцинальных осложнений на введение противогриппозных вакцин не зарегистрировано.
Реклама
Должность умершей от коронавируса главного врача волгоградской поликлиники заняла чиновница16.09.2020 11:50
Здравоохранение 16.09.2020 11:50
Один умер, 104 заболели: коронавирус продолжает шествие по Волгоградской области16.09.2020 11:41
Здравоохранение 16.09.2020 11:41
Коронавирус забрал жизнь еще одного жителя Волгоградской области15.09.2020 12:25
Здравоохранение 15.09.2020 12:25
Стабильно напряженно: губернатор Волгоградской области не исключил активизации коронавируса14.09.2020 17:50
Здравоохранение 14.09.2020 17:50
Вирус не отпускает: в Волгоградской области COVID-19 атакует на плато14.09.2020 13:06
Здравоохранение 14.09.2020 13:06
Молниеносная смерть: в Волгограде коронавирус убил мужчину и женщину13.09.2020 14:36
Здравоохранение 13.09.2020 14:36
Плато нет конца: коронавирус не отпускает Волгоградскую область13.09.2020 12:19
Здравоохранение 13.09.2020 12:19
Вспышка ротавирусной инфекции зафиксирована в школе в Волгоградской области11.09.2020 17:01
Здравоохранение 11.09.2020 17:01
РУСАЛ передал противовирусные лекарства в клиническую больницу №5 Волгограда11.09.2020 11:09
Здравоохранение 11.09.2020 11:09
Приоритет на этикет: волгоградцев готовят к встрече с гриппом11.09.2020 07:12
Здравоохранение 11.09.2020 07:12
Смертоносный вирус в Волгоградской области продолжает убивать10.09.2020 11:55
Здравоохранение 10.09.2020 11:55
Цепь смертей от COVID-19 в Волгоградской области не прерывается09.09.2020 11:50
Здравоохранение 09.09.2020 11:50
Единственный в Волжском ангиограф позволит проводить операции при инсультах и инфарктах09.09.2020 07:32
Здравоохранение 09.09.2020 07:32
Нужны особые условия: Волгоградская область ждет вакцину от коронавируса08.09.2020 15:47
Здравоохранение 08.09.2020 15:47
Пустил болезнь на самотек: в Волгограде коронавирус убил пенсионера08.09.2020 12:38
Здравоохранение 08.09.2020 12:38
Реклама