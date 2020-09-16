



Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области отмечает некоторое увеличение уровня заболеваемости в детской и подростковой возрастных группах, что связано с формированием новых коллективов в школах и детсадах. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сообщает сегодня территориальное управление.

Отмечается, что в основном циркулируют респираторные вирусы негриппозной этиологии, такие как риновирус. Случаи гриппа не регистрируются с апреля текущего года.

В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Привито уже 105 230 человек. Необычных реакций, поствакцинальных осложнений на введение противогриппозных вакцин не зарегистрировано.



