Рецидивист осужден за смерть «секретного агента» из Урюпинска

Расследования 15.09.2020 12:05
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15.09.2020 12:05
К 7 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен житель рабочего поселка Новониколаевский в Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Новониколаевский районный суд признал 47-летнего ранее судимого мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
В судебном заседании установлено, что в августе 2019 года в р.п.Новониколаевский к фигуранту уголовного дела приехал в гости его 37-летний друг из Урюпинска. В квартире подсудимого мужчины начали распивать спиртные напитки. Во время застолья гость сообщил, что раньше работал секретным агентом и располагает компрометирующими сведениями обо всех знакомых.
Разозлившись на то, что друг его обманывает, подсудимый начал избивать его. От полученных травм мужчина на следующий день скончался.
Вину в содеянном фигурант уголовного дела не признал, пояснив, что друг сам несколько раз ударился головой.
Расследование уголовного дела проводилось Урюпинским МрСО СУ СК России по Волгоградской области.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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