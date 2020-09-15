Рецидивист осужден за смерть «секретного агента» из Урюпинска





К 7 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен житель рабочего поселка Новониколаевский в Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Новониколаевский районный суд признал 47-летнего ранее судимого мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В судебном заседании установлено, что в августе 2019 года в р.п.Новониколаевский к фигуранту уголовного дела приехал в гости его 37-летний друг из Урюпинска. В квартире подсудимого мужчины начали распивать спиртные напитки. Во время застолья гость сообщил, что раньше работал секретным агентом и располагает компрометирующими сведениями обо всех знакомых.

Разозлившись на то, что друг его обманывает, подсудимый начал избивать его. От полученных травм мужчина на следующий день скончался.

Вину в содеянном фигурант уголовного дела не признал, пояснив, что друг сам несколько раз ударился головой.

Расследование уголовного дела проводилось Урюпинским МрСО СУ СК России по Волгоградской области.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



