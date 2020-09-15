Происшествия

Пассажирку такси увезли в больницу с ДТП в Волгограде

Происшествия 15.09.2020 10:42
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15.09.2020 10:42


Авария произошла в Центральном районе Волгограда на улице Рокоссовского. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, накануне 40-летний водитель "Шевроле Ланос", на пересечении с улицей Ткачева не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем "Рено Логан" с надписью службы такси "Ситимобил". В результате ДТП пострадала 34-летняя пассажирка такси. Женщину госпитализировали в больницу с различными травмами.

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