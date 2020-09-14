16 ножевых: в Волгограде смелая пенсионерка погибла от рук рецидивиста

Расследования 14.09.2020 16:04
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14.09.2020 16:04
Жестокое убийство 65-летней пенсионерки произошло в частном доме на улице Симферопольской в Красноармейском районе Волгограда 10 сентября. Как сегодня ИА «Высота 102» сообщили в СУ СКР по региону, преступление раскрыто. «В ходе первоначальных следственных действий было установлено, что пенсионерка проживала одна, вела замкнутый образ жизни - гости в её доме были редкость. Тем не менее, в ходе осмотра места жительства убитой стражи порядка обратили внимание на то, что в квартире всё же был посторонний - на кухне стояли две чашки с чаем, а в пепельнице окурки от двух марок сигарет. Кроме того, в ванной комнате обнаружены мужские вещи. После осмотра жилища, экспертам удалось обнаружить отпечатки пальцев этого незнакомца. Им оказался ранее судимый за убийство и находившийся в розыске за грабеж 47-летний житель Октябрьского района. Мужчина был объявлен в розыск по статье «убийство».
Место нахождения подозреваемого установили в течение двух суток. Он был задержан в Краснооктябрьском районе Волгограда по месту жительства друга. Мужчина признался в содеянном и рассказал следователям, что ранее он делал ремонт в квартире убитой пенсионерки, с которой у него сложились приятельские отношения. 10 сентября, скрываясь от органов следствия за грабеж, беглец решил спрятаться у пожилой женщины, но она не только отказала предоставить свою жилплощадь, но и пригрозила вызвать сотрудников полиции, если тот не уйдет. Тогда злоумышленник схватил нож и нанес им не менее 16 ударов по телу и шее пожилой женщины. Похитив у убитой золотые украшения и сотовый телефон, он отправился к своему другу на другой конец города, где впоследствии был задержан», - рассказали в СУ СКР по Волгоградской области.
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