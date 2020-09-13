Выборы

На довыборах в Волгоградскую облдуму чиновник-единоросс опережает конкурентов

Выборы 13.09.2020 23:17
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13.09.2020 23:17


Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы от "Единой России" значительно опережает конкурентов по числу голосов. По предварительным данным,  по итогам обработки 20% протоколов УИКов глава Урюпинского района Александр Феронов получает порядка 65% голосов граждан, пришедших на участки. На втором месте - кандидат от КПРФ Людмила Соколова. Подсчет голосов продолжается.
Явке избирателей на участки Урюпинского округа составила около 50%. Всего в границах округа проживает свыше 101 тысячи человек.

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