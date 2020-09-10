Должностные лица департамента образования Волгограда засветились в деле об откатах при ремонте школьных крыш





Учредитель строительных организаций и два его приятеля подозреваются в махинациях при реализации госконтрактов по ремонту кровельного покрытия образовательных и дошкольных учреждений Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по Волгоградской области, в отношении 49-летнего местного жителя и его приятеля возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.291 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере), в отношении учредителя двух коммерческих организаций - по ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника, совершенная в особо крупном размере).

По данным следствия, в июне 2019 года одному из подозреваемых стало известно о том, что в регионе реализуется крупный проект по ремонту кровельного покрытия образовательных и дошкольных учреждений города. Имея тесные связи с должностными лицами департамента образования Волгограда, он совместно со своим приятелем стал активно подыскивать исполнителя работ для заключения с ним государственных контрактов, общая стоимость которых составила более 16 миллионов рублей. Потенциальный подрядчик нашелся быстро – им стал учредитель двух московских строительных фирм, который за победу в конкурсе, за решение вопроса об увеличении стоимости работ и последующее попустительство при их сдаче-приемке, а также сокращение сроков оплаты передал 1 миллион 600 тысяч рублей. Следствие полагает что эти деньги были переданы в качестве взятки должностным лицам, ответственным за реализацию государственного проекта.

В СУ СКР по региону не называют фамилии фигурантов уголовного дела.

Отмечается, что ремонт кровли детских садов и школ был проведен не полностью и крайне некачественно, процедуру приемки выполненных работ фирмы не прошли. Более того, имеются сведения о том, что некоторые учреждения даже обратились в Арбитражный суд с требованиями расторгнуть контракты с подрядными организациями.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также иных лиц, к нему причастных, в том числе предпринимаются меры к изобличению взяткополучателей.



