Должностные лица департамента образования Волгограда засветились в деле об откатах при ремонте школьных крыш
Борьба с коррупцией 10.09.2020 09:50
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10.09.2020 09:50
Учредитель строительных организаций и два его приятеля подозреваются в махинациях при реализации госконтрактов по ремонту кровельного покрытия образовательных и дошкольных учреждений Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по Волгоградской области, в отношении 49-летнего местного жителя и его приятеля возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.291 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере), в отношении учредителя двух коммерческих организаций - по ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника, совершенная в особо крупном размере).
По данным следствия, в июне 2019 года одному из подозреваемых стало известно о том, что в регионе реализуется крупный проект по ремонту кровельного покрытия образовательных и дошкольных учреждений города. Имея тесные связи с должностными лицами департамента образования Волгограда, он совместно со своим приятелем стал активно подыскивать исполнителя работ для заключения с ним государственных контрактов, общая стоимость которых составила более 16 миллионов рублей. Потенциальный подрядчик нашелся быстро – им стал учредитель двух московских строительных фирм, который за победу в конкурсе, за решение вопроса об увеличении стоимости работ и последующее попустительство при их сдаче-приемке, а также сокращение сроков оплаты передал 1 миллион 600 тысяч рублей. Следствие полагает что эти деньги были переданы в качестве взятки должностным лицам, ответственным за реализацию государственного проекта.
В СУ СКР по региону не называют фамилии фигурантов уголовного дела.
Отмечается, что ремонт кровли детских садов и школ был проведен не полностью и крайне некачественно, процедуру приемки выполненных работ фирмы не прошли. Более того, имеются сведения о том, что некоторые учреждения даже обратились в Арбитражный суд с требованиями расторгнуть контракты с подрядными организациями.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также иных лиц, к нему причастных, в том числе предпринимаются меры к изобличению взяткополучателей.
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