Пустил болезнь на самотек: в Волгограде коронавирус убил пенсионера





Пожилой волгоградец стал 118-ым погибшим от коронавирусной инфекции в регионе. Как сообщили ИА "Высота 102" в оперативном штабе региона, 79-летний мужчина, смерть которого попала в печальную статистику за минувшие сутки, проживал в Волгограде. Коронавирусом его заразила родственница. Почувствовав первые признаки недомогания, за медицинской помощью он не обратился, лечился самостоятельно. При ухудшении самочувствия, спустя 10 дней, прошел КТ-исследование, по результатам которого был госпитализирован в ГУЗ "КБ №4" с двухсторонней ковидной пневмонией.

Отмечается, что пациент скончался от осложнений, вызванных вирусным заболеванием. У мужчины были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.



