Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы





РБК, 7 сентября 2020 года.

По словам главы ведомства Аллы Самойловой, разночтения в данных были выявлены из-за того, что медучреждения по-разному кодируют причины смерти тех, кто скончался в ковидных стационарах

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «Медицинский вестник».

По словам главы ведомства, Росздравнадзор выявил разночтения при регистрации летальных исходов пациентов в стационарах, которые были перепрофилированы для приема больных с коронавирусом. «Было поручение проанализировать все летальные исходы в ковидных стационарах. С чем мы столкнулись? Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19», — сказала она.

Самойлова объяснила это тем, что медучреждения по-разному кодируют причины смерти тех, кто умер на койках в стационарах, предназначенных для лечения коронавируса. В частности, у некоторых из умерших в качестве причины смерти записывались сердечно-сосудистые заболевания или заболевания органов дыхания.

Как отметила глава Росздравнадзора, то, как шифровалась смертность от коронавируса в этих стационарах, должно стать предметом аналитических мероприятий и «выводов на будущее».



