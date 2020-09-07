Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Федеральные новости 07.09.2020 16:12
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07.09.2020 16:12
РБК, 7 сентября 2020 года.
По словам главы ведомства Аллы Самойловой, разночтения в данных были выявлены из-за того, что медучреждения по-разному кодируют причины смерти тех, кто скончался в ковидных стационарах
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «Медицинский вестник».
По словам главы ведомства, Росздравнадзор выявил разночтения при регистрации летальных исходов пациентов в стационарах, которые были перепрофилированы для приема больных с коронавирусом. «Было поручение проанализировать все летальные исходы в ковидных стационарах. С чем мы столкнулись? Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19», — сказала она.
Самойлова объяснила это тем, что медучреждения по-разному кодируют причины смерти тех, кто умер на койках в стационарах, предназначенных для лечения коронавируса. В частности, у некоторых из умерших в качестве причины смерти записывались сердечно-сосудистые заболевания или заболевания органов дыхания.
Как отметила глава Росздравнадзора, то, как шифровалась смертность от коронавируса в этих стационарах, должно стать предметом аналитических мероприятий и «выводов на будущее».
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