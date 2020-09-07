Расследования 07.09.2020 11:06
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07.09.2020 11:06
8 июля 2020 в хуторе Княжеский-2 городского округа Михайловка произошёл страшный ландшафтный пожар. По официальным данным, здесь сгорел один жилой дом и несколько дачных домов с хозпостройками. Однако жители села уверяют, что на самом деле сгорело как минимум 15 жилых домов. Кого обвиняют жители села в случившемся пожаре, почему собственникам сгоревших домов не предоставляют новое жилье и зачем городские власти делают вид, что ничего не произошло? В этом пытались разобраться создатели новостного instagramm-аккаунта Lifenews 34. Они приехали в хутор, чтобы пообщаться с жителями, оставшимися без крыши над головой, которые совершенно не согласны с официальными данными о последствиях пожара и призывают чиновников оказать им реальную помощь.
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