Расследования

Погорельцы села Волгоградской области обвиняют власти в сокрытии страшных последствий пожара

Расследования 07.09.2020 11:06
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07.09.2020 11:06




8 июля 2020 в хуторе Княжеский-2 городского округа Михайловка произошёл страшный ландшафтный пожар. По официальным данным, здесь сгорел один жилой дом  и несколько дачных домов с хозпостройками. Однако жители села уверяют, что на самом деле сгорело как минимум 15 жилых домов. Кого обвиняют жители села в случившемся пожаре, почему собственникам сгоревших домов не предоставляют новое жилье и зачем городские власти делают вид, что ничего не произошло? В этом пытались разобраться создатели новостного instagramm-аккаунта  Lifenews 34. Они приехали в хутор, чтобы пообщаться  с жителями, оставшимися без крыши над головой, которые совершенно не согласны с официальными данными о последствиях пожара и призывают чиновников оказать им реальную  помощь. 

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