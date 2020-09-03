В Волгоградской области до 108 человек выросло число умерших от COVID-19

Здравоохранение 03.09.2020 11:43
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03.09.2020 11:43
Два летальных случая от коронавируса подтверждены в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф, общее число погибших от этого вируса в регионе выросло до 108 человек.
В оперативном штабе региона уточнили, что скончались 83-летняя жительница Камышина и 79-летний мужчина из Иловлинского района. У обоих диагностировали COVID-19 с двухсторонней пневмонией. Женщина была выявлена по контакту с больным коронавирусом. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Течение болезни было молниеносным. Мужчина, почувствовав первые признаки болезни, обратился к медикам. По результатам КТ его госпитализировали. У обоих пациентов были различные хронические заболевания.
За минувшие сутки коронавирус выявили у 98 жителей региона, а 134 - выздоровели.
Всего в Волгоградской области выявлено 12 407 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 9 019 человек.
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