В Волгоградской области до 108 человек выросло число умерших от COVID-19





Два летальных случая от коронавируса подтверждены в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф, общее число погибших от этого вируса в регионе выросло до 108 человек.

В оперативном штабе региона уточнили, что скончались 83-летняя жительница Камышина и 79-летний мужчина из Иловлинского района. У обоих диагностировали COVID-19 с двухсторонней пневмонией. Женщина была выявлена по контакту с больным коронавирусом. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Течение болезни было молниеносным. Мужчина, почувствовав первые признаки болезни, обратился к медикам. По результатам КТ его госпитализировали. У обоих пациентов были различные хронические заболевания.

За минувшие сутки коронавирус выявили у 98 жителей региона, а 134 - выздоровели.

Всего в Волгоградской области выявлено 12 407 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 9 019 человек.



