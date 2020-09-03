Происшествия

Страшное место: на мосту через Волжскую ГЭС машина протаранила столб с траурным венком

Происшествия 03.09.2020 11:10
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03.09.2020 11:10


В Волжском машина такси врезалась в столб с закрепленным на нем траурным венком. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, авария произошла накануне на подъезде к мостовому переходу через Волжскую ГЭС, пострадавших нет. 
Между тем, в этом месте более года назад произошла смертельная авария, в которой погибли двое молодых людей – 19 -летняя девушка и 23-летний парень, а маленький мальчик лишился руки. 3 августа 2019 года водитель автомобиля "ВАЗ-21140", который следовал в правом ряду по плотине ГЭС в сторону Волгограда, превысил скоростной режим. Решив пойти на обгон и не убедившись в безопасности маневра, он начал резко перестраиваться в левую сторону. При перестроении он не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной "Рено Дастер", движущейся в попутном направлении в левом ряду. От удара "ВАЗ-21140" отбросило на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомашиной "Шевроле Авео", после чего "Рено" отбросило на контактную опору и произошло опрокидывание. Впоследствии в память о погибших на столбе закрепили траурный букет. 


Повтор видео от 3 августа 2019 года. 

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