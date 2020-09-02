Расследования 02.09.2020 20:39
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02.09.2020 20:39
Уголовное дело возбуждено Городищенским межрайонным следственным отделом СУ СК по Волгоградской области в отношении 20-летней жительницы Дубовки, которая убила своего 4-месячного ребенка. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, в период с 30 августа по 1 сентября молодая женщина нанесла не менее пяти ударов по голове и туловищу новорожденного, будучи недовольной тем, что ребенок постоянно плачет и капризничает. Утром 2 сентября сожитель женщины, заметив, что мальчик не подает признаков жизни, сообщил об этом в правоохранительные органы. Мать при этом заявила, что ребенок накануне упал с детского кресла-качалки, ударившись головой. Однако под давлением неопровержимых доказательств, в том числе выводов судебно-медицинской экспертизы, женщина призналась следователям, что сама избивала сына.
Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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