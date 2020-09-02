



27-летний житель Нехаевского района Волгоградской области признан виновным в причинении смерти по неосторожности - по его вине утонул ребенок. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области,

днем 7 июня житель Нехаевского района отправился отдыхать на реку Хопер, взяв с собой двоих малолетних детей своих приятелей – 11-летнего мальчика и его 7-летнюю сестру. Пока старший ребенок оставался на пляже, мужчина пошел купаться с девочкой. Не рассчитав свои силы и недооценив угрозу, он с ребенком на спине отплыл на два метра от берега. Но девочка не смогла удержаться за плечи мужчины и скрылась под водой. Быстрое течение и глубина реки не позволили спасти потерпевшую. Но вместо того, чтобы позвать на помощь и сообщить о случившемся в правоохранительные органы, мужчина отправился домой. Когда старший брат погибшей рассказал родителям о трагедии, было уже поздно. Спасатели обнаружили тело утонувшей девочки лишь спустя два дня.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы скором на два года.



