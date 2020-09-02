Здравоохранение

Смерти на плато: в Волгоградской области растет число жертв коронавируса

Здравоохранение 02.09.2020 12:07
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02.09.2020 12:07


Две смерти от коронавирусной инфекции подтверждены в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, на сегодняшний день общее количество погибших от COVID-19 достигло 106 человек.
В оперативном штабе региона уточнили, что скончались две жительницы Волгограда. 73-летняя женщина за медицинской помощью не обращалась, лечилась самостоятельно. При ухудшении самочувствия, спустя 4 дня, она вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Женщину госпитализировали с двухсторонней ковидной пневмонией в ГБУЗ "ВОКИБ №1". Вторая 64-летняя волгоградка в связи с ухудшением самочувствия также вызвала скорую помощь. Ее доставили в ГБУЗ "ВОКГВВ", где диагностировали COVID-19 с двусторонней пневмонией. 
У обеих пациенток были хронические заболевания.
За сутки у 93 человек была выявлена коронавирусная инфекция, а 147 покинули стационары по выздоровлению.
Всего в регионе выявлено уже свыше 12,3 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых более 8,8 тысячи числятся выздоровевшими.
Отметим, что по данным облздрава Волгоградская область в настоящее время находится на плато по заболеваемости COVID-19.

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