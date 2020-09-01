



С промежуточными итогами кадастровой оценки могут ознакомиться владельцы земельных участков и сооружений в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, до 11 сентября ГБУ ВО «Центр ГКО» принимает замечания к подготовленной документации.

Узнать во сколько специалисты госучреждения оценили собственность граждан можно на сайте «Центра ГКО» . В адрес Центра поступило уже более 100 обращений граждан. Чаще всего жители региона уточняют характеристики объектов капитального строительства (материал стен, год постройки, этаж расположения и др.) и земельных участков (наличие коммуникаций, рельеф земельного участка и др.); вид использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Замечания принимаются в форме электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью заявителя на электронный адрес ibti@volbti.ru; почтовым отправлением в адрес ГБУ ВО «Центр ГКО»: 400012, г. Волгоград, ул. Витимская, 15А, оф. 50; или при личном обращении в ГБУ ВО «Центр ГКО» по адресу: г. Волгоград, ул. Витимская, 15А, каб. 7.

График личного приема граждан: понедельник, среда, пятница с 09:00 до 14:00 (без перерыва). Телефоны: 8(8442) 31-94-26, 8(8442) 31-94-32.

В случае личного обращения необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, обязательно использовать средства индивидуальной защиты.



