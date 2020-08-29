На мокрой обочине в Волгоградской области разбилась семья из Пензы





В Волгоградской области в ДТП погибла жительница Пензы, еще трое госпитализированы. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне около восьми утра в Котельниковском районе. 50-летний житель Пензы на «Ладе Калине», в салоне которой находились три человека, двигался со стороны города Сальск в сторону Волгограда и на 135 километре автодороги «Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск» на повороте совершил наезд на влажную обочину. В результате легковушка вылетела с дороги и перевернулась.

49-летняя пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась на месте. Водитель, 27-летняя женщина и ее и 2-месячный ребенок с травмами доставлены в больницу.



