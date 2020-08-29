Происшествия

На мокрой обочине в Волгоградской области разбилась семья из Пензы

Происшествия 29.08.2020 10:09
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29.08.2020 10:09


В Волгоградской области в ДТП погибла жительница Пензы, еще трое госпитализированы. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне около восьми утра в Котельниковском районе. 50-летний житель Пензы на «Ладе Калине», в салоне которой  находились три человека, двигался со стороны города Сальск в сторону Волгограда и на 135 километре автодороги  «Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск» на повороте совершил наезд на влажную обочину.  В  результате легковушка вылетела  с дороги и перевернулась.
49-летняя пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась на месте.  Водитель, 27-летняя женщина и ее и 2-месячный ребенок  с травмами доставлены в больницу.

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