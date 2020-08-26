Здравоохранение

От коронавируса в Волгограде умерли мужчины с подорванным здоровьем

Здравоохранение 26.08.2020 13:34
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26.08.2020 13:34



Региональный оперштаб обнародовал подробности об умерших от коронавируса. Смерти были зарегистрированы в прошедшие сутки. Как сообщает ИА «Высота 102», COVID-19 унес жизни двоих мужчин 54 и 67 лет. Несмотря на оказываемую медицинскую помощь в соответствии с последними рекомендациями Минздрава, пациенты скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием.


«54-летний мужчина проживал в Ленинске. Почувствовав первые признаки недомогания, обратился в медицинское учреждение по месту жительства, откуда госпитализирован в ГБУЗ «Ленинская ЦРБ». По дальнейшей маршрутизации направлен в ГУЗ «КБ №4». Диагностирован COVID-19 с двусторонней пневмонией. Сопутствующие заболевания: хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. 
Мужчина, 67 лет, проживал в Волгограде.
Почувствовав первые признаки недомогания, за медицинской помощью обратился спустя 3 дня. Госпитализирован в ГУЗ «КБ №4». Диагностирован COVID-19 с двусторонней пневмонией. Течение болезни приобрело молниеносный характер.
Сопутствующие заболевания: хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, органов мочевыделительной системы, желудочно-кишечного тракта», - рассказали в оперштабе. 


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